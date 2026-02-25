Merz pide a China una relación con Alemania más "justa"

El presidente chino, Xi Jinping (derecha), recibe al canciller alemán, Friedrich Merz (izquierda), en la casa de huéspedes estatal para mantener conversaciones bilaterales en Pekín, China. Merz visita China por primera vez como canciller. ( EFE/EPA/MICHAEL KAPPELER / POOL )

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, abogó este miércoles en su visita a China por una cooperación bilateral más "justa" con el principal socio comercial de su país, con el que espera estrechar lazos en plena ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

China, la segunda economía del mundo, superó a Estados Unidos el año pasado como el primer aliado comercial de Alemania, pero Berlín también considera al gigante asiático, dirigido por el Partido Comunista, como un rival sistémico de Occidente.

Relaciones estratégicas

Merz y el presidente chino, Xi Jinping, reiteraron en un encuentro su intención de afianzar las relaciones estratégicas, en un momento difícil para la mayor economía de Europa y en pleno caos mundial por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobernante alemán calificó el viaje de "gran oportunidad" para impulsar los lazos económicos.

Xi le dijo que estaba dispuesto a llevar sus relaciones a "nuevos niveles" e hizo hincapié en que "siempre ha dado gran importancia a las relaciones chino-alemanas".

Merz también señaló que desea que se reanuden "muy pronto" las consultas conjuntas entre sus dos gobiernos, interrumpidas por un cambio en el Ejecutivo alemán y la pandemia de covid-19.

Se espera que el dirigente alemán aproveche la visita para instar a Xi a presionar a Rusia, aliada de China, para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Merz es el último de una serie de líderes occidentales que han cortejado a Pekín en los últimos meses, como el primer ministro británico, Keir Starmer, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Incluso se espera la llegada de Trump el 31 de marzo.

Alemania, dependiente de las exportaciones, necesita "relaciones económicas en todo el mundo", dijo Merz el viernes, al anunciar que iría a Pekín acompañado de una gran delegación empresarial.

"Pero no debemos hacernos ilusiones", añadió, y dijo que China, como rival de Estados Unidos, ahora "reclama el derecho a definir un nuevo orden multilateral según sus propias reglas".

Cooperación "justa"

Merz también se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, el miércoles a primeras horas en el opulento Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde pidió una cooperación "justa".

Representantes de ambas partes firmaron acuerdos y memorandos, algunos de ellos sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria.

En una aparente alusión a Estados Unidos, Li señaló que "el unilateralismo y el proteccionismo han ganado terreno, e incluso se han vuelto predominantes, en algunos países y regiones".

En este contexto, China y Alemania deberían "salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio", dijo.

A lo largo de los años, China ha ganado peso en la escena mundial, ha fortalecido su ejército, insiste en reclamar su soberanía sobre Taiwán y ha rechazado enérgicamente las críticas a su política de derechos humanos.

Su relación con Europa es complicada.

Pekín ha restringido temporalmente las exportaciones de minerales críticos utilizados en productos que van desde microchips y turbinas eólicas, pasando por baterías de autos eléctricos y sistemas de armas.

Y las empresas europeas se quejan de que China inunda el continente con bienes fabricados a bajo precio gracias a las subvenciones estatales y a una moneda infravalorada.

El déficit comercial de Alemania con China alcanzó el año pasado la cifra récord de 89,000 millones de euros (105,000 millones de dólares).

El diplomático más importante de China, Wang Yi, le dijo a Merz en la Conferencia de Seguridad de Múnich este mes que Pekín espera llevar las relaciones "a un nuevo nivel" y quiere que Alemania sea un "ancla estabilizadora para las relaciones estratégicas" en la Unión Europea.

Merz llegó a Pekín acompañado por líderes empresariales, incluidos ejecutivos de los gigantes automovilísticos Volkswagen, BMW y Mercedes.

El jueves visitará la Ciudad Prohibida de Pekín y luego una planta de Mercedes donde se presentarán vehículos de conducción autónoma.

El canciller acudirá más tarde al centro de IA de Hangzhou para visitar el grupo de robótica Unitree y el fabricante alemán de turbinas Siemens Energy.