Gritos de júbilo en Teherán tras información sobre la supuesta muerte de Jamenei

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

Reacciones en Teherán ante la noticia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado poco antes que había "muchos indicios" de que el guía supremo iraní había muerto este sábado.