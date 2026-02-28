×
muerte ayatolá Alí Jamenei
Gritos de júbilo en Teherán tras información sobre la supuesta muerte de Jamenei

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán han generado un clima de incertidumbre, intensificando las especulaciones sobre la situación del ayatolá Alí Jamenei.

    Expandir imagen
    Gritos de júbilo en Teherán tras información sobre la supuesta muerte de Jamenei
    Guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. (FUENTE EXTERNA)

    Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

    Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

    Reacciones en Teherán ante la noticia

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado poco antes que había "muchos indicios" de que el guía supremo iraní había muerto este sábado.

