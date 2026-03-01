El papa León XIV pide poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio

El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano el 22 de febrero de 2026. ( AFP )

El papa León XIV pidió este domingo poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

"Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", dijo el sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable", declaró el papa nacido en Estados Unidos durante la oración del ángelus.

El líder de los 1,400 millones de católicos del mundo reclamó que "la diplomacia recupere su papel".

Diálogo entre Afganistán y Pakistán

León XIV también pidió, por otro lado, que se retome urgentemente el "diálogo" entre Afganistán y Pakistán tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

Sus palabras se producen tras la "guerra abierta" declarada formalmente por Pakistán hace unos días, parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero.

El detonante fue un bombardeo paquistaní en la provincia afgana de Nangarhar que masacró a 17 civiles, desencadenando una ofensiva de represalia por parte del régimen talibán en territorio paquistaní.

Desde entonces, ambos países libran un cruce de artillería pesada envuelto en una intensa guerra de propaganda.

El papa León XIV pidió a los fieles rezar por la paz al concluir su intervención: "Recemos juntos para que la concordia prevalezca sobre todos los conflictos del mundo. Solo la paz, don de Dios, puede sanar las heridas entre pueblos", terminó.