Reino Unido acepta que EE. UU. use bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes
El primer ministro británico, Keir Starmer, hizo el anuncio, pero aclaró que su país "no participará en ataques ofensivos"
El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.
El dirigente laborista precisó, en un video publicado en las redes sociales, que su país no participará en ataques ofensivos.
En una declaración conjunta previa hecha este domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.