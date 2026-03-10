Rusia es el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, dice el presidente del Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien calificó a Rusia como el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio. ( FUENTE EXTERNA )

La Rusia de Vladimir Putin es, por ahora, el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, debido, entre otras cosas, al fuerte aumento de los precios del petróleo, declaró el martes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas.

El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Moscú "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió, y pidió que no se relajara la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de la exrepública soviética, en febrero de 2022.

Precios disparados

Los precios de los hidrocarburos se dispararon desde el inicio de los bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán, que también afectó a los países exportadores del Golfo. El lunes, el petróleo superó los 100 dólares el barril.

Con el fin de aliviar las tensiones en el mercado de los hidrocarburos, el Gobierno estadounidense autorizó el jueves, y durante un mes, el suministro de petróleo ruso sancionado a la India.

Moscú también se beneficia de la fuerte demanda de material militar en Oriente Medio que "de otro modo, podría haberse enviado a Ucrania", lamentó Costa.

Ucrania necesita urgentemente sistemas de defensa aérea para contrarrestar los ataques rusos, que cada día destruyen sus infraestructuras energéticas y sus ciudades.

Pero los ataques iraníes contra Israel y los países del Golfo crearon una fuerte necesidad de ese mismo material.

Desde el inicio de la guerra, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso a los países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio intercambiar sus misiles estadounidenses Patriot por interceptores de drones ucranianos, para protegerse de los ataques de drones iraníes.

Desde entonces, Kiev aseguró que once países, entre ellos Estados Unidos, pidieron a Kiev que les ayude contra unos drones iraníes que Ucrania conoce bien, porque el ejército ruso los usa.