Cortes de internet en Rusia por la "seguridad" de los ciudadanos

El presidente ruso, Vladimir Putin, gobierno con un férreo control, lo que incluye a los medios de comunicación y plataformas digitales. ( EFE )

El Kremlin afirmó el miércoles que mantendrá "todo el tiempo que sea necesario" los cortes e importantes perturbaciones que se están produciendo en las conexiones a internet en Rusia para garantizar "la seguridad de los ciudadanos" frente a las amenazas ucranianas.

Desde hace varios días, numerosos usuarios señalan en Moscú y en otras regiones dificultades para conectarse a internet a través de los operadores de telefonía móvil, pocas semanas después de que se tomaran medidas para limitar el acceso a dos populares servicios de mensajería.

Desde hace varios días, numerosos usuarios señalan en Moscú y en otras regiones dificultades para conectarse a internet a través de los operadores de telefonía móvil, pocas semanas después de que se tomaran medidas para limitar el acceso a dos populares servicios de mensajería.

"El régimen de Kiev utiliza métodos cada vez más sofisticados para sus ataques y se necesitan medidas tecnológicas de respuesta para garantizar la seguridad de los ciudadanos", justificó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

Confirmó que las autoridades rusas habían tomado "medidas sistémicas" en relación con las conexiones a internet y aseguró que estas se llevaban a cabo "en estricto cumplimiento" de la ley.

"Listas blancas"

Estos cortes y perturbaciones importantes están causando problemas, especialmente en Moscú, para pedir taxis o comida en línea.

Peskov propuso que algunos de estos sitios afectados se añadan a "listas blancas", que reúnen las páginas web que deben seguir funcionando en caso de apagones.

"El análisis de esta experiencia sin duda permitirá proponer una solución diferente a los problemas que, lamentablemente, acompañan a estas limitaciones", afirmó.

Los medios de comunicación rusos informaron de que muchos barrios de la capital se vieron afectados por cortes totales o parciales de internet móvil.

Según kod.ru, un sitio web especializado en el seguimiento de las tecnologías en Rusia, la mayoría de quejas por perturbación en la red en Moscú se registraron en los distritos céntricos.

La ciudad experimenta repetidos cortes de internet y el servicio de internet a veces cae para todos los operadores en toda la ciudad, según este sitio web.

Sin embargo, algunos sitios de la llamada "lista blanca" (páginas web esenciales y con permiso para operar durante las perturbaciones) seguían funcionando.

Esta lista, todavía incompleta y lanzada meses atrás, se actualiza constantemente e incluye aplicaciones y sitios gubernamentales, así como algunos bancos y medios estatales.

Marina, de 24 años, entrevistada el miércoles en Moscú por la AFP, confirmó que ahora es "mucho más complicado" escribir a sus familiares desde el centro de la capital.

Los servicios de mensajería "ya no funcionan" y esto plantea "muchas dificultades para comunicaciones sencillas y cotidianas".

Alexander, de 42 años, empleado de una empresa, explicó que esto complica su trabajo: "No puedo escribir a mis clientes", lamentó, sin dar su apellido.

Este empleado precisó que la red wifi sigue funcionando y que, cuando está fuera, busca un punto de conexión wifi para enviar mensajes.

Un periodista de la AFP confirmó que la conexión a internet el miércoles también era muy mala a varios cientos de kilómetros de Moscú.

Mayor control

Estas limitaciones se inscriben en un contexto de mayor presión sobre la sociedad ejercida por el Kremlin desde el inicio del ataque a gran escala contra Ucrania en 2022.

En las últimas semanas, las autoridades restringieron el acceso a las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, por considerar que infringían la ley.

Los críticos del gobierno afirman que estas medidas tienen como objeto reforzar el control del Estado sobre internet.

El uso de una red privada virtual (VPN) sigue permitiendo acceder a sitios y aplicaciones bloqueados en Rusia, aunque las autoridades ya han imposibilitado la conexión a múltiples VPN desde 2022.