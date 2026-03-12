Churchill dejará de figurar en los billetes del Reino Unido

El líder británico de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill será retirado del billete de cinco libras esterlinas y en su lugar habrá una escena natural. ( FUENTE EXTERNA )

El líder británico de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill será retirado del billete de cinco libras esterlinas y en su lugar habrá una escena natural, informó el Banco de Inglaterra.

La medida afecta también a la novelista Jane Austen, al artista J. M. W. Turner y al matemático y descifrador de códigos Alan Turing, presentes en los billetes de 10, 20 y 50 libras esterlinas, respectivamente.

La próxima serie de billetes que emitirá el Banco de Inglaterra contará con animales autóctonos del Reino Unido, dejando de lado las imágenes de británicos destacados.

Las posibilidades, sujetas a consulta pública, incluyen tejones y nutrias, así como ranas, erizos, lechuzas y tritones. Las plantas y los paisajes completarán las escenas representadas.

"Durante más de 50 años, el banco ha mostrado con orgullo en sus billetes a muchas figuras históricas inspiradoras que han contribuido a dar forma al pensamiento, la innovación, el liderazgo y los valores nacionales", afirmó la institución.

"El cambio a imágenes de la fauna silvestre... ofrece la oportunidad de celebrar otro aspecto importante del Reino Unido", añadió.

Opiniones del público

El banco recabará a finales de este año opiniones sobre la fauna silvestre específica que el público desearía ver en la próxima serie de billetes.

La responsable de emisión monetaria del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, afirmó que el factor clave para la nueva serie de billetes es cómo adelantarse a los falsificadores.

"La naturaleza es una gran elección desde el punto de vista de la autenticación de los billetes y nos permite mostrar la rica y variada fauna del Reino Unido en la próxima serie de billetes", declaró.

No obstante, los nuevos billetes no aparecerán hasta dentro de varios años. Seguirán mostrando el retrato del monarca Carlos III en el reverso, mientras que los billetes con la imagen de la difunta reina Isabel II también seguirán en circulación.