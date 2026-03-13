Rusia pide a EE.UU. retirar más sanciones a su petróleo por la guerra en Oriente Medio

La guerra en Irán está generando tensiones en las importaciones rusas. Mientras las exportaciones del petróleo se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, los rusos sufren escasez de alimentos y encarecimiento de los productos tecnológicos. Envalentonado por el aumento de los precios del petróleo, el presidente ruso, Vladímir Putin, incluso pidió a Europa señales para reanudar las exportaciones de hidrocarburos ante el bloque del estrecho de Ormuz prácticamente paralizadas por la guerra en Ucrania. ( EFE )

Rusia reclamó este viernes a Estados Unidos ampliar el levantamiento de las sanciones a sus exportaciones de petróleo, una medida para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio pero a la que se opone tanto la UE como Ucrania.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el jueves una licencia que autoriza la venta, hasta el 11 de abril, de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos que ya estuvieran cargados en buques antes del 12 de marzo.

La autorización, calificada de "medida a corto plazo", tiene como objetivo "aumentar el alcance mundial de la oferta existente", afirmó Bessent.

Sin embargo la Unión Europea, calificó la medida de "muy preocupante" y teme que refuerce la ofensiva rusa en Ucrania.

"Tiene repercusiones en la seguridad europea", dijo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, mientras que el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, lo consideró "un error".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió durante una visita a Francia que "esta concesión por parte de EE.UU. podría dar a Rusia unos 10,000 millones de dólares para la guerra". "Esto ciertamente no ayuda a la paz", dijo.

En el mismo sentido el presidente francés, Emmanuel Macron, que se reunió con Zelenski, aseguró que Rusia "se equivoca" si cree que la guerra en Irán le ofrecerá un respiro.

La semana pasada, la administración estadounidense ya había autorizado por un periodo de un mes la entrega a India de petróleo ruso bloqueado en el mar.

"Imposible" sin Rusia

Los precios del crudo se han disparado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, que ha dejado bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una cuarta parte del comercio global de hidrocarburos.

Rusia, uno de los principales productores de petróleo, reclamó a Washington más medidas, al considerar que es "imposible" estabilizar el mercado mundial de la energía sin el petróleo ruso.

"Vemos que Estados Unidos busca estabilizar los mercados energéticos y, en este punto, nuestros intereses coinciden", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa diaria en la que participó AFP.

La importacia del petróleo ruso

Sin embargo, "sin volúmenes importantes de petróleo ruso, una estabilización del mercado es imposible", aseguró.

El emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, también insistió el viernes en la importancia del petróleo ruso en este contexto.

"Estados Unidos reconoce, de hecho, lo evidente: sin el petróleo ruso, el mercado mundial de la energía no puede mantenerse estable", subrayó el viernes en Telegram.

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, se mantenía el viernes alrededor de los 100 dólares.

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán desataron una guerra regional en Oriente Medio, el petróleo llegó a alcanzar brevemente 120 dólares el barril.

Rusia fue durante años un proveedor principal de petróleo y gas para los países de la Unión Europea, especialmente Alemania y los países de Europa del Este, hasta el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

La relajación de las sanciones plantea un dilema a Estados Unidos, que desde 2022 intenta limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.

En octubre de 2025 Washington añadió a los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil a su lista de sanciones para presionar al Kremlin.

Pero el jueves retiró las sanciones que afectaban a las filiales alemanas de Rosneft, sin dar explicaciones.

Los ingresos petroleros y gasistas de Rusia alcanzaron en enero su nivel más bajo en cinco años y la economía rusa, que depende de ellos, atraviesa dificultades.

Rusia, considerada un paria económico a ojos de los países occidentales desde su ofensiva a gran escala en Ucrania, ha tenido que reorientar parte de sus exportaciones de crudo hacia otros mercados, como India, Turquía y China.

No obstante el presidente ruso Vladimir Putin aseguró el lunes estar dispuesto a suministrar petróleo y gas a los países europeos si estos se declaran a favor de una "colaboración duradera y estable" con Moscú, en el contexto de la escalada de precios.