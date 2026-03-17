Starmer insta a mantener la atención en Ucrania tras reunirse con Zelenski

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski (izquierda) y el primer ministro británico Keir Starmer (derecha) durante una reunión en el número 10 de Downing Street en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/JOSE SARMENTO MATOS / POOL )

El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó este martes a mantener la atención en el conflicto en Ucrania, pese a la guerra en Oriente Medio, al recibir en Londres al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano realiza una gira europea cuando la guerra de su país contra Rusia ha quedado eclipsada por las hostilidades en Oriente Medio.

Zelenski estuvo en París la semana pasada y viajará a Madrid el miércoles.

Un nuevo ciclo de negociaciones para encontrar una salida al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido pospuesto en varias ocasiones y, por ahora, no se ha fijado ninguna nueva fecha.

"Debemos mantener la atención en Ucrania", declaró Starmer al recibir a Zelenski en Downing Street.

"Obviamente hay un conflicto en curso en Irán y otros acontecimientos en Oriente Medio, pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo en Ucrania y la necesidad de nuestro apoyo allí", añadió.

Zelenski coincidió en que la guerra en Oriente Medio tiene "una influencia considerable" sobre Ucrania y Europa, y dijo querer abordar con Starmer los "esfuerzos diplomáticos" para poner fin al conflicto.

Antes de acudir a Downing Street, el presidente ucraniano visitó al rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

Zelenski agradeció al monarca "y a toda la familia real por su apoyo inquebrantable y su solidaridad con Ucrania".

El mandatario ucraniano pronunció también un discurso en el Parlamento británico en el que señaló que Ucrania envió 201 expertos en drones a Oriente Medio para ayudar a sus aliados en la región a interceptar drones iraníes.

"Y otros 34 están listos para ser desplegados", añadió el presidente ucraniano.

Acuerdo de defensa

Aprovechando la visita de Zelenski, Reino Unido y Ucrania deben firmar un acuerdo en materia de defensa, destinado a enfrentar la amenaza de los drones de bajo costo, anunció el martes Downing Street.

El acuerdo pretende apoyarse en "la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones, así como capacidades innovadoras".

Zelenski también tenía previsto hablar este martes en Londres con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, también presente en la capital británica.

Tras su viaje a Londres, el mandatario ucraniano se dirigirá a Madrid, donde será recibido el miércoles por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

En esta visita, la cuarta del dirigente ucraniano a España desde la invasión rusa a su país en 2022, Zelenski firmará acuerdos y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

Zelenski estará en la capital española un día antes de que se reúnan en Bruselas los líderes de la Unión Europea para abordar la situación de Ucrania, entre otros temas.