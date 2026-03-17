Investigan posibles relaciones con Irán de atacantes de una sinagoga en Países Bajos

Los cuatro jóvenes sospechosos de provocar una explosión frente a una sinagoga en Róterdam probablemente fueron "reclutados" y los investigadores exploran eventuales lazos con Irán. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuatro jóvenes sospechosos de provocar una explosión frente a una sinagoga en Róterdam probablemente fueron "reclutados" y los investigadores exploran eventuales lazos con Irán, declaró el martes el ministro neerlandés de Justicia.

El ataque contra la sinagoga, ocurrido el viernes por la mañana, fue seguido de explosiones similares frente a una escuela judía y un edificio de oficinas en Ámsterdam.

Esas explosiones causaron daños menores y nadie resultó herido.

"Hasta ahora, todo indica que los jóvenes de Róterdam fueron reclutados", indicó David van Weel ante el parlamento.

"Y la posibilidad de que Irán resulte implicado en este ataque es parte de la investigación", añadió.

Dos sospechosos

La policía neerlandesa detuvo a dos hombres de 19 años, un joven de 18 años y otro de 17 por este ataque, que la fiscalía considera fue cometido "con fines terroristas".

Según Van Weel, las autoridades examinan también eventuales lazos entre diferentes ataques.

El lunes, la policía difundió imágenes de dos personas sospechosas de participar en el ataque de Ámsterdam, y pidió a la población ayuda para encontrarlos.

"El antisemitismo, la intimidación y la violencia contra los judíos no tienen espacio en los Países Bajos", declaró el ministro, que denunció unos "actos cobardes".