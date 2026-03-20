La OTAN afirma que toda su misión en Irak fue redesplegada en Europa

La misión de la OTAN en Irak se retiró temporalmente del país y fue redesplegada en Europa "en toda seguridad". ( FUENTE EXTERNA )

La misión de la OTAN en Irak se retiró temporalmente del país y fue redesplegada en Europa "en toda seguridad", anunció el viernes el comando supremo de las fuerzas aliadas en Europa (Shape).

"Desearía agradecer a la República de Irak así como a todos los aliados que contribuyeron al traslado en toda seguridad del personal de la OTAN desde Irak", indicó el general estadounidense Alexus Grynkewich, citado en el comunicado.

Retirada temporal

Dos funcionarios de seguridad iraquíes habían informado antes a la AFP, bajo condición de anonimato, sobre dicha retirada.

"Es una retirada temporal. Están preocupados por la situación", explicó uno de los funcionarios.

Otro funcionario indicó antes que "toda la misión de la OTAN se retiró", salvo un pequeño número de personal.

La misión de la OTAN tiene su sede en una base militar iraquí en la Zona Verde de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, que desde el inicio de la guerra ha sido blanco de múltiples ataques.