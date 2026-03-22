La izquierda conserva París y Marsella en reñidas municipales a un año de la presidencial

La izquierda conservó este domingo París y Marsella en unos reñidos comicios municipales, que vieron como la extrema derecha y la izquierda radical se imponían en ciudades medias un año antes de la elección presidencial de 2027.

Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

La participación final se estimó en torno al 57 %, como en la primera vuelta, lo que confirmaría un desencanto de los franceses con las municipales. La abstención es la segunda más alta, después de los comicios de 2020, celebrados en plena pandemia.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera según los sondeos la carrera por suceder a Macron.

Las alianzas en la izquierda y en la centroderecha serán claves para disputarle el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales se veían como una prueba para el equilibrio de fuerzas en cada bloque.

La izquierda moderada resiste

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, aliado a ecologistas y comunistas, se impuso ampliamente con un 53.1% de votos a la exministra conservadora Rachida Dati, candidata de la alianza macronista y de la derecha y que contaba con el apoyo tácito de la extrema derecha, según una estimación de Ipsos BVA Cesi.

"París decidió mantenerse fiel a su historia", celebró Grégoire, que sucederá así a la francoespañola Anne Hidalgo y se convertirá en el tercer alcalde socialista consecutivo desde 2001.

Esto representa una importante victoria para la izquierda moderada que rechazó aliarse en París con la candidata del partido La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou (8.9 %), tras una campaña marcada por las polémicas con el presunto antisemitismo de su líder Jean-Luc Mélenchon.

Para el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, los resultados confirmaron que la "provocación desmesurada" es un "callejón sin salida" y llamó a la izquierda a unirse.

La izquierda también retuvo Marsella en manos del alcalde saliente, Benoît Payan, quien se impuso al diputado ultraderechista Franck Allisio, gracias a la retirada de la segunda vuelta del candidato de LFI para evitar una victoria de la extrema derecha.

Los socialistas también conservarían Lille, en alianza con los ecologistas, y arrebatarían a estos últimos Estrasburgo, en coalición con la extrema derecha.

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La "esperanza" Philippe

Uno de los grandes vencedores en el bloque de centroderecha fue el ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, que había fiado su candidatura a la presidencial de 2027 a su reelección como alcalde de El Havre. Ganó.

"Los habitantes de El Havre saben que hay razones para tener esperanza cuando todas las personas de buena voluntad se reúnen (...) y apartan a los extremos", celebró Philippe, que tenía como rivales a un comunista y a un ultraderechista.

Los primeros resultados apuntan sin embargo a importantes victorias de la izquierda radical y la extrema derecha, y a la derrota de los ecologistas en ciudades que gobernaban desde la "ola verde" de 2020 como Estrasburgo, Besanzón, Poitiers.

LFI se hizo sin sorpresas con Roubaix, tras hacerse con Saint-Denis, al norte de París, en la primera vuelta. Pero fracasó en su intento de arrebatar a la derecha otras ciudades como Toulouse y Limoges, pese a contar con el apoyo de socialistas y ecologistas.

Sin embargo, su coordinador nacional, Manuel Bompard, celebró un "avance" de su formación y una "ola de desalojo", en su opinión, en la izquierda con la derrota anunciada de varios alcaldes salientes socialistas o ecologistas.

La líder ultraderechista, Marine Le Pen, celebró también que su partido conquistó "decenas" de localidades en Francia, aunque fracasó en los objetivos que se había fijado como Marsella, Tolón y Nimes, en la cuenca mediterránea. Su aliado, Éric Ciotti, sí ganó en Niza.

Sólo se votó en unas 1,500 localidades, ya que la gran mayoría de franceses escogieron a sus alcaldes en la primera vuelta.

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