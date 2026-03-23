El canciller alemán celebra victoria en elección regional

Friedrich Merz responde preguntas en una conferencia de prensa este lunes 23 de marzo. ( EFE )

El partido del jefe del gobierno alemán, el conservador Friedrich Merz, celebró este lunes la victoria en una elección regional en la que su socio a nivel nacional sufrió una derrota histórica.

Con el 31 % de los votos, La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz ganó las elecciones en el estado federado de Renania-Palatinado (oeste) superando al partido socialdemócrata SPD, que dirigía la región desde hace 35 años.

Merz gobierna actualmente gracias a la llamada gran coalición junto al SPD.

La victoria da un respiro al canciller ante varias citas electorales regionales cruciales en septiembre y a pesar del avance del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Crisis entre los socialdemócratas

Sin embargo se trata de otro pésimo resultado para los socialdemócratas, cuyos dirigentes han rechazado este lunes los llamamientos a la dimisión tras una reunión de crisis.

Lars Klingbeil, vicecanciller alemán y una de las figuras del SPD, reconoció en una comparecencia ante la prensa unos resultados "catastróficos".

Pese a ello "no vamos a hundirnos en el caos ni a lanzarnos en un proceso en el que demos vueltas en círculo, en lugar de ocuparnos del país", añadió.

El domingo, el SPD también perdió las elecciones municipales en Múnich, un bastión suyo desde hacía más de 40 años, en favor de los Verdes.

Un respiro hasta septiembre

La victoria da un respiro al canciller ante varias citas electorales regionales cruciales en septiembre y a pesar del avance del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Sin embargo se trata de otro pésimo resultado para los socialdemócratas, cuyos dirigentes han rechazado este lunes los llamamientos a la dimisión tras una reunión de crisis.

Lars Klingbeil, vicecanciller alemán y una de las figuras del SPD, reconoció en una comparecencia ante la prensa unos resultados "catastróficos".

Pese a ello "no vamos a hundirnos en el caos ni a lanzarnos en un proceso en el que demos vueltas en círculo, en lugar de ocuparnos del país", añadió.

El domingo, el SPD también perdió las elecciones municipales en Múnich, un bastión suyo desde hacía más de 40 años, en favor de los Verdes.