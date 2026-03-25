Reino Unido acogerá conversaciones para tratar de reabrir Ormuz

Reino Unido y Francia presidirán esta semana una reunión de una treintena de países dispuestos a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz. ( FUENTE EXTERNA )

Reino Unido y Francia presidirán esta semana una reunión de una treintena de países dispuestos a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz, que se ha visto obstruido durante el actual conflicto en torno a Irán, informan este miércoles medios británicos.

La reunión, a nivel de responsables de defensa, será presidida por el jefe del Estado Mayor británico, Richard Knighton, y su homólogo francés, Fabien Mandon, según estos medios, entre ellos The Times y The Guardian.

Los medios de prensa citan como fuente a un interlocutor del Ministerio de Defensa británico, que señala que Reino Unido ha propuesto acoger, en una segunda fase, una conferencia internacional, en Portsmouth o Londres, sobre la seguridad de Ormuz.

Esa conferencia internacional tendría como fin poner en marcha una coalición de países comprometidos con esta misión.

Tránsito de combustible

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, en represalia por la ofensiva israeloestadounidense iniciada el 28 de febrero.

La obstrucción de esta importante vía, donde Irán ha atacado en semanas previas a varios buques, llegó a disparar el precio del petróleo cerca de los 120 dólares el barril.

Teherán hizo saber el martes que puede garantizar el paso seguro de los "buques no hostiles" que atraviesen el estrecho de Ormuz.

La república islámica dijo en los últimos días que no estaba atacando a naciones amigas, aunque muchos buques se han mantenido alejados de la zona debido a que las compañías de seguros se niegan a asumir riesgos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a sus aliados para que participen en la seguridad de Ormuz, pero Reino Unido replicó recientemente que no sería en el marco de la OTAN.