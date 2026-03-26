Juzgado de Barcelona rechaza por tercera vez frenar la eutanasia de la joven Noelia Castillo

Un juzgado de instrucción de Barcelona, España, rechazó por tercera vez este jueves las medidas cautelares solicitadas para suspender la eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años que lleva años solicitando el procedimiento, según reportó el medio español OkDiario.

La decisión fue adoptada mediante un auto firmado este 26 de marzo por la magistrada Eva Moltó Guardiola, quien volvió a negar la petición de la Asociación de Abogados Cristianos, que buscaba paralizar el proceso e imponer un tratamiento psicológico y psiquiátrico previo.

De acuerdo con el medio español la jueza argumentó que el juzgado "carece de potestad para adoptar las medidas que se solicitan", ya que tribunales superiores —incluyendo instancias contencioso-administrativas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal Supremo— han autorizado la eutanasia, decisiones que un juzgado de instrucción penal "evidentemente no puede modificar".

El auto también señala que la joven no forma parte del procedimiento penal, por lo que cualquier resolución que afecte sus derechos sin su participación podría generar indefensión.

La magistrada señala que la cuestión sobre su capacidad para tomar la decisión, "ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial".

El Ministerio Fiscal se opuso en todas las ocasiones a las solicitudes presentadas por la organización.

El proceso

El proceso judicial se originó a raíz de una querella presentada por Abogados Cristianos contra dos profesionales que evaluaron el caso, acusados de supuestas irregularidades en sus informes, como delitos de falsedad en documento público y prevaricación, alegando que ambos profesionales "simularon un desacuerdo que en realidad era ficticio" en sus informes.

Sin embargo, el juzgado aclaró que la admisión de esa querella tuvo como único propósito recabar documentación del proceso administrativo.

El caso ha sido revisado por distintas instancias judiciales en España y Europa sin éxito para quienes buscan frenar la eutanasia. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo rechazaron recursos previos, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó recientemente medidas cautelares.

Según el citado medio, con esta tercera negativa judicial se agotan las vías en España para impedir el procedimiento, cuya ejecución está prevista este jueves a las 6:00 de la tarde en un centro hospitalario.