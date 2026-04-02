Rusia no marca ningún avance territorial sobre Ucrania en marzo, algo inédito desde 2023

Rusia no registró ningún avance territorial en Ucrania en marzo, algo inédito desde septiembre de 2023, e incluso retrocedió en algunos lugares ante las fuerzas de Kiev. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército ruso no registró ningún avance territorial en Ucrania en marzo, algo inédito desde septiembre de 2023, e incluso retrocedió en algunos lugares ante las fuerzas de Kiev, según el análisis de la AFP a partir de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La ofensiva del ejército ruso viene ralentizándose desde finales de 2025 debido a las contraofensivas de Ucrania en el sureste, con un avance de 123 km2 en febrero, lo que ya constituía el progreso más débil desde abril de 2024.

En el caso de Ucrania, durante marzo sus fuerzas incluso recuperaron 9 km2.

Esta cifra excluye las operaciones de infiltración llevadas a cabo por las fuerzas rusas más allá de la línea del frente, así como los avances reivindicados por los rusos pero que no fueron confirmados ni desmentidos por el ISW, que trabaja con el Critical Threats Project, otro centro de reflexión estadounidense especializado en el estudio de los conflictos.

Contraofensiva de Ucrania

El ISW atribuye esta ralentización del ejército ruso en los últimos meses a las contraofensivas ucranianas, pero también a "la prohibición impuesta a Rusia de utilizar terminales Starlink en Ucrania" y a "los esfuerzos del Kremlin por restringir el acceso a Telegram".

Esta aplicación de mensajería, muy popular en Rusia, incluso en el frente, apenas se ha podido utilizar en los últimos meses debido a los bloqueos impuestos por las autoridades.

Moscú promueve de manera activa entre sus ciudadanos a optar por la plataforma Max, que el poder presenta como una "mensajería nacional".

Al igual que en febrero, Rusia cedió terreno en el tramo sur de la línea del frente, entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk.

En esta zona, Rusia había entrado por primera vez en junio de 2025 y ocupaba más de 400 km2 a finales de enero. Este control se redujo a 200 km2 en febrero y luego a 144 km2 en marzo.

La situación es en cambio desfavorable para Kiev en la región de Donetsk, en dirección a las dos grandes ciudades regionales de Kramatorsk y Sloviansk.

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Moscú ocupa algo más del 19 % del país, de los cuales una mayoría fue conquistada durante las primeras semanas del conflicto.

Aproximadamente un 7 %, incluida Crimea y algunas zonas de la cuenca industrial del Donbás, ya estaba bajo control ruso o de separatistas prorrusos antes de la invasión de febrero de 2022.