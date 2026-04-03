Ucrania acusa a Rusia de lanzar casi 500 drones y misiles

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un dron ruso atacó un edificio residencial en Járkov, noreste de Ucrania. ( EFE/EPA/SERGEY KOZLOV )

Ucrania acusó este viernes a Rusia de haber lanzado cerca de 500 drones y misiles de crucero contra el país a plena luz del día, lo que ha provocado al menos seis muertos y cortes eléctricos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció una "escalada" en una conversación telefónica con el papa León XIV.

"En el mismo momento en que hablábamos, los rusos atacaban de nuevo a Ucrania", declaró en las redes sociales.

"Los rusos solo han intensificado sus ataques, transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada", añadió.

"Esta es la respuesta de Rusia a nuestra propuesta de tregua de Pascua", denunció sobre una iniciativa que según Moscú no estaba "claramente formulada".

"Cerca de 500 drones y misiles de crucero han atacado Ucrania", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

Vida cotidiana en medio de guerra

La capital, Kiev, está acostumbrada a los ataques aéreos, por lo que muchos habitantes continuaron con sus rutinas.

En algunas de las cafeterías céntricas, algunos clientes no se movieron de sus sillas y otros siguieron con sus compras en un mercado de verduras.

Otros, por el contrario, prefirieron refugiarse en los búnkeres o en el metro.

En el sótano de un edificio habilitado como refugio, varias personas, entre ellas niños, esperaban sentadas en unos bancos.

De repente la luz se apagó. Poco después, comenzaron a aparecer en los teléfonos móviles notificaciones que comunicaban cortes de electricidad de emergencia.

La compañía eléctrica Ukrenergo anunció cortes de emergencia "en varias regiones" del país.

Según la primera ministra Yulia Sviridenko, los cortes afectan a la ciudad de Kiev, Cherkasi (centro) y Jitomir (centro-oeste).

Las negociaciones de paz con Rusia, auspiciadas por Estados Unidos, están suspendidas desde que estalló la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

Zelenski afirma haber invitado a Kiev a los emisarios estadounidenses para reactivar el diálogo y poner fin a una guerra que ha causado cientos de miles de muertos en ambos bandos desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022.

"La delegación hará cuanto pueda, en las condiciones actuales, en plena guerra con Irán, para venir a Kiev", dijo Zelenski a un grupo de periodistas, entre ellos algunos de la AFP. Sus declaraciones estaban embargadas hasta el viernes.

"Es una opción alternativa para una reunión trilateral a nivel de los grupos técnicos. El grupo estadounidense puede venir a nuestro país" y después "ir a Moscú", añadió.

Las reuniones de los últimos meses no han dado resultados tangibles.