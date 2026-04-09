Reino Unido dice que siguió a tres submarinos rusos a los que acusó de "operación secreta"

Submarinos rusos durante una operación en 2022 en el mar de Japón. ( AFP )

Reino Unido siguió durante un mes a tres submarinos rusos, a los que acusó de actuar en una supuesta "operación secreta" en el Atlántico Norte, cerca de cables y gasoductos, informó el jueves el ministro británico de Defensa, John Healey.

"Desplegamos nuestras fuerzas armadas para seguir y disuadir cualquier actividad maliciosa de parte de estos submarinos", dijo Healey en una rueda de prensa.

El ministro precisó que otros países aliados habían participado en esta operación, añadiendo que se llevó a cabo "en aguas británicas y sus alrededores".

La armada británica detectó un submarino de ataque y dos espías cerca de cables, precisó el ministro.

"Nuestras fuerzas armadas les dejaron claro que estaban siendo vigilados, que sus movimientos no eran encubiertos, como había planeado el presidente (ruso) Vladimir Putin, y que su intento de operación secreta había sido descubierto", dijo Healey.

El ministro advirtió además en la rueda de prensa que "cualquier intento de dañar cables no será tolerado y tendrá graves consecuencias".

Los submarinos rusos abandonaron finalmente la zona. "No tenemos ninguna prueba de que se hayan producido daños", explicó el ministro.

Vigilancia militar en el Atlántico Norte

En las últimas semanas, "mientras la atención de muchos estaba centrada en Oriente Medio, Reino Unido, en colaboración con Noruega y otros aliados, respondió al aumento de las actividades rusas en el Atlántico Norte", dijo Healey.

Las relaciones entre Rusia y Reino Unido, que ya atravesaban un mal momento antes del conflicto en Ucrania, se agravaron en febrero de 2022 con el inicio de la ofensiva lanzada por el gobierno de Vladimir Putin contra su país vecino.

Las expulsiones recíprocas de diplomáticos se han vuelto frecuentes en los últimos años entre Rusia y Reino Unido.