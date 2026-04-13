El papa en Argelia: El futuro pertenece a los hombres y mujeres de paz

El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes. ( EFE )

El papa León XIV afirmó que "el futuro pertenece a los hombres y mujeres de paz" durante su primer discurso en Argelia, donde llamó al perdón, la fraternidad y la reconciliación en medio de un contexto internacional marcado por conflictos.

El pontífice pronunció estas palabras en el Memorial de los Mártires, en Argel, ante unas 5,000 personas, en el inicio de su gira apostólica por África, según reportó Vatican News.

"Dios desea la paz para cada país", expresó el papa, al señalar que esta no se limita a la ausencia de conflictos, sino que implica justicia y dignidad, y que solo puede alcanzarse mediante el perdón. Añadió que, ante la multiplicación de conflictos en el mundo, "no se puede añadir resentimiento al resentimiento".

Durante su intervención, León XIV rindió homenaje al pueblo argelino por su historia de lucha por la independencia, la dignidad y la soberanía, y destacó valores como la amistad, la confianza y la solidaridad como pilares de la convivencia.

Visita personal

El papa también subrayó que su presencia en el país no era solo institucional, sino personal. "Quien viene ante ustedes es un hermano", afirmó, al destacar los lazos históricos y espirituales que unen a la Iglesia con Argelia, tierra vinculada a san Agustín.

En su mensaje, insistió en que la fe en Dios representa una de las mayores riquezas de los pueblos y llamó a fortalecer la unidad y la fraternidad en un mundo que, según dijo, necesita creyentes comprometidos con la justicia.

Asimismo, planteó que la verdadera libertad no se hereda, sino que "se elige cada día", al reflexionar sobre el sacrificio de quienes dieron su vida por su nación.

El discurso concluyó con la lectura de las Bienaventuranzas, entre ellas: "Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios".

La visita a Argelia marca el inicio de una gira de diez días por África, en la que el papa abordará temas de diálogo interreligioso, reconciliación y convivencia entre pueblos.