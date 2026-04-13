El papa León XIV afirmó que no tiene "la intención de entrar en un debate" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las críticas que este lanzó en su contra por su postura frente a la guerra.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el pontífice a periodistas a bordo del avión que lo trasladaba a Argelia. También aseguró que no tiene "miedo de la administración" estadounidense.

La reacción del papa se produce luego de que Trump cuestionara públicamente sus posiciones. El mandatario dijo el domingo que no es "un gran seguidor" de León XIV, a quien calificó como "muy liberal", y afirmó que "no cree en detener el crimen".

Las críticas surgieron después de que el líder de la Iglesia católica hiciera un llamado global a frenar los conflictos armados."¡Basta ya de la guerra!", expresó el sábado, en un mensaje dirigido a los líderes mundiales en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Trump respondió con declaraciones a la prensa y un mensaje en su red Truth Social, en el que rechazó los planteamientos del pontífice y afirmó que no quiere "un papa que critique al presidente de Estados Unidos".

Reacciones dentro de la Iglesia católica

El intercambio ocurre mientras León XIV desarrolla su primera gira internacional, que comenzó este lunes en Argelia. En su llegada, reiteró su mensaje al señalar que la paz solo es posible "mediante el perdón", en un contexto internacional marcado por conflictos.

Las declaraciones del presidente estadounidense generaron reacciones dentro de la Iglesia católica. Obispos de Italia y Estados Unidos expresaron su respaldo al papa y subrayaron que su rol no es político, sino pastoral, centrado en la promoción de la paz.