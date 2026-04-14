Ministra británica critica la "locura" de una guerra en Oriente Medio sin plan de salida

La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, denunció el martes la "locura" de Estados Unidos al embarcarse en una guerra "sin un plan de salida claro" en Oriente Medio, que afecta ahora a "familias de todo el mundo".

"Siento una gran frustración e ira porque Estados Unidos se ha involucrado en esta guerra sin un plan de salida claro, sin una visión clara de lo que pretendían lograr", declaró Cooper en una entrevista al tabloide Daily Mirror.

"Evidentemente, ninguna persona sensata apoya al régimen iraní, pero desencadenar un conflicto sin tener claros los objetivos ni cómo se va a salir de él, creo sinceramente que es una locura, y es una locura que afecta a las familias aquí en Reino Unido, pero también en Estados Unidos y en todo el mundo", insistió.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, desestabilizó la economía mundial y provocó un aumento significativo del precio de los hidrocarburos.

Acciones internacionales para abordar la crisis del estrecho de Ormuz

La casi paralización del estrecho de Ormuz, orquestada por Irán para presionar a Donald Trump ya que se trata de un enclave vital para el transporte marítimo de las exportaciones de petróleo y gas natural licuado, contribuye a la difícil situación económica actual.

La ministra británica participará esta semana en reuniones del Frente Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde pedirá a "los líderes mundiales" que adopten "medidas económicas coordinadas" y que "aceleren el camino hacia la seguridad energética", según un comunicado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, coordinará el viernes junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una videoconferencia con varios países sobre el estrecho de Ormuz.

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