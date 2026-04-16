Francia y Gran Bretaña lideran cumbre para la seguridad del estrecho de Ormuz

Francia y Gran Bretaña liderarán el viernes una conferencia en París con una "treintena de participantes" para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se consolide el frágil cese el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Además del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, la conferencia reunirá en el Elíseo al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El resto de los participantes, "europeos, de Oriente Medio, asiáticos e incluso latinoamericanos", se sumarán por videoconferencia, precisó la Presidencia francesa.

La reunión debe comenzar a las 14:00 locales (12:00 GMT). Habrá una declaración conjunta del presidente francés y del primer ministro británico.

Estados Unidos no se asociará a esta misión y, de hecho, no participará en la conferencia del viernes, subrayó la presidencia francesa.

Esta misión, "estrictamente defensiva", presupone en todo caso un cese efectivo de las hostilidades entre, por una parte Estados Unidos e Israel, y por otra Irán, insistió París.

"Necesitamos estar seguros de que contamos con un compromiso iraní de no disparar contra los barcos que transiten, y con un compromiso de Estados Unidos de no bloquear ningún barco que salga o entre en el estrecho de Ormuz", aseguró el Palacio del Elíseo.

Cada país candidato a la misión se comprometerá "según sus medios". Francia dispone de un portaaviones, una decena de buques y medio centenar de aviones en la región, informó el Elíseo.

Berlín podría contribuir, por su lado, a "las labores de desminado o al reconocimiento marítimo de largo alcance", según una fuente gubernamental alemana.

A la conferencia del viernes le seguirá una "cumbre internacional" la próxima semana en el noroeste de Londres, que se centrará de nuevo sobre la cuestión del estrecho de Ormuz, informó.