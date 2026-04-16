El papa León XIV critica inversiones en armas mientras víctimas siguen sin atención en Camerún

El Papa León XIV es recibido por las autoridades a su llegada al Aeropuerto Internacional de Yaundé-Nsimalen, en Yaundé, Camerún, este miércoles. ( EFE )

El papa León XIV llamó a la paz durante una visita a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, uno de los principales focos de violencia en el país.

Durante un encuentro en la catedral de la ciudad, el pontífice advirtió sobre el papel de los "maestros de la guerra" y señaló que, mientras se invierten miles de millones en armamento, no se destinan recursos a la reconstrucción ni a la atención de las víctimas. También denunció una "espiral de desestabilización y muerte sin fin".

El papa León XIV

La visita se produce en el contexto del conflicto que enfrenta desde 2016 al ejército camerunés con grupos separatistas anglófonos, tras la represión de protestas en regiones de habla inglesa. Según organizaciones de derechos humanos, la crisis ha dejado más de 6,000 muertos hasta 2024.

El papa instó a respetar los derechos humanos, el Estado de derecho y pidió el fin de la violencia. En días previos, también había llamado a combatir la corrupción como parte de la solución al conflicto.

En Bamenda, miles de personas se congregaron para recibir al pontífice, incluyendo una misa con unos 20,000 fieles. Las autoridades reforzaron la seguridad en la ciudad durante su estancia.

Tregua

Grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días con motivo de la visita. El grupo Unity Warriors of Ambazonia expresó que espera que la presencia del papa impulse negociaciones con el gobierno.

Desde la Iglesia local, el arzobispo de Bamenda, Andrew Fuanya Nkea, afirmó que ambas partes han mostrado disposición al diálogo. En la misma línea, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Camerún, Alain Philippe Mbarga, consideró la tregua como un primer paso.

Por su parte, el abogado Joseph Awah Fru señaló que antes de cualquier acuerdo deben abordarse las causas del conflicto, entre ellas la marginación y tensiones derivadas del proceso de descolonización.

Tras su paso por Bamenda, el papa continuará su agenda en Camerún con una misa en Douala, antes de seguir su gira por África, que incluye Angola y Guinea Ecuatorial.