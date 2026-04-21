Unos 7,900 migrantes han muerto o desaparecido en rutas migratorias de todo el mundo en 2025

Alrededor de 7,900 personas murieron en rutas migratorias en 2025, informó la OIM. ( FUENTE EXTERNA )

Alrededor de 7,900 personas murieron en rutas migratorias en 2025, informó el martes un informe de la agencia de migración de las Naciones Unidas.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), "ha documentado más de 80,000 muertes y desapariciones durante procesos migratorios desde 2014", señaló la agencia.

"Si bien estas cifras representan solo el límite mínimo del verdadero número de personas afectadas, subrayan, no obstante, la necesidad de una acción urgente para poner fin a las muertes de migrantes", indicó la entidad.

"Las casi 8,000 muertes registradas en 2025 marcan la continuidad y el agravamiento de un fracaso mundial a la hora de poner fin a estas muertes evitables", indicó la OIM en su informe anual sobre este tema.

Cifra inferior

Aún así, la cifra de 2025 fue inferior al récord de 9,200 migrantes muertos registrados en 2024, según la OIM.

Según la OIM, la baja registrada el año pasado "está ligada en parte a una disminución real del número de personas que intentan tomar las rutas migratorias irregulares y peligrosas", en especial en el continente americano.

"Pero también se explica por las restricciones financieras impuestas a los actores humanitarios que documentan las muertes de migrantes en los principales corredores migratorios", agregó la organización con sede en Ginebra.

En lo que va de 2026, la OIM ha registrado 1,723 muertos o desaparecidos en las rutas migratorias.