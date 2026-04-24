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Detienen a un adolescente por presunto plan para atacar a las comunidades judía y LGTBI en Francia

El menor, detenido la semana pasada en el sureste de Francia, se encuentra ahora en prisión preventiva

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    Detienen a un adolescente por presunto plan para atacar a las comunidades judía y LGTBI en Francia
    Las autoridades francesas detuvieron a un adolescente de 15 años por presuntamente planear una "acción violenta" contra las comunidades judía y LGTBI. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades francesas detuvieron a un adolescente de 15 años por presuntamente planear una "acción violenta" contra las comunidades judía y LGTBI, informó este viernes a AFP la fiscalía antiterrorista (Pnat).

    El menor, detenido la semana pasada en el sureste de Francia, está acusado de "participar en una asociación delictiva con fines terroristas con vistas a preparar uno o varios crímenes", según el ministerio público.

    Intención del menor

    El adolescente, que se encuentra ahora en prisión preventiva, "reconoció querer morir como mártir y haber planeado la comisión de una acción violenta contra la comunidad judía o homosexual", indicó la Pnat.

    A finales de 2025, el fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen, señaló a AFP que, desde hace "cuatro o cinco años", detectan cada vez más jóvenes vinculados con delitos terroristas e incluso "menores".

    • El jefe de la Pnat agregó que los sospechosos son principalmente varones, muchos de ellos aislados y a menudo en una "situación de fracaso escolar" o que tomaron sus distancias con la escuela.

    En febrero, dos menores fueron detenidos en el norte de Francia.

    Uno de ellos, de 16 años, había manifestado "una forma de fascinación" por "las figuras yihadistas" y había reconocido un proyecto de "acción violenta" contra "un centro comercial o una sala de conciertos".

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