Alemania dice estar "preparada" para recorte de tropas de EE.UU.

Alemania afirmó este jueves que está "preparada" para una posible reducción de las tropas estadounidenses esgrimida por el presidente Donald Trump.

El miércoles Trump dijo que sopesa replegar a parte de los decenas de miles de soldados estacionados en Alemania debido a sus discrepancias con el canciller Friedrich Merz por la guerra en Irán.

"Estamos preparados para ello, hablamos de ello de cerca y en confianza con todas las instancias de la OTAN, y esperamos decisiones de los estadounidenses al respecto", comentó el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una visita a Marruecos.

Merz enfureció a Trump el lunes al decir que "los estadounidenses (no tienen) visiblemente ninguna estrategia" en Irán y Teherán "humilla" a la primera potencia mundial.

El jueves el canciller alemán no respondió directamente a las amenazas de retirada militar del dirigente estadounidense, pero hizo un llamado a una "asociación transatlántica fiable" dentro de la OTAN.

Origen de la presencia

También consideró que el ejército alemán aporta su granito de arena a la construcción de una "OTAN fuerte y unida", especialmente en "sitios estratégicos en Alemania junto a Estados Unidos".

Alemania alberga a unos 35,000 soldados estadounidenses, y la base militar de Ramstein (oeste) es de gran importancia para los despliegues norteamericanos en Oriente Medio.

Estados Unidos almacena también armas nucleares en Büchel (oeste).

En Stuttgart se encuentra el mando estadounidense para Europa y África, mientras que Grafenwöhr, en Baviera, alberga un extenso campo de entrenamiento, y Landstuhl acoge un gran centro hospitalario del ejército estadounidense.

La presencia estadounidense se ha reducido considerablemente desde el final de la Guerra Fría pero sigue siendo un pilar de la política de seguridad de Alemania, en particular en el contexto de la creciente amenaza rusa, según Berlín, desde la invasión de Ucrania.

También representa miles de empleos y contratos para una economía alemana en crisis.