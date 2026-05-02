Detienen en Austria a sospechoso de envenenar tarros de papillas para bebés

Las autoridades alemanas también están investigando este caso por sospechas de extorsión contra el fabricante HiPP. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre sospechoso de haber envenenado tarros de papilla para bebés con matarratas, presuntamente para chantajear al fabricante alemán HiPP, fue detenido este sábado en Austria, según informó la policía, citada por la agencia austriaca APA.

De acuerdo con la dirección policial de la región de Burgenland, al sur de Viena, el sospechoso tiene 39 años. Por el momento, no se ha divulgado su identidad. Las autoridades tampoco precisaron el lugar del arresto.

El hombre fue acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y de intento de lesiones graves. Las autoridades alemanas también investigan el caso por sospechas de extorsión contra el fabricante HiPP.

Envenenamiento de los tarros

Según la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se hallaron cinco frascos con comida envenenada antes de que fueran consumidos en Austria, República Checa y Eslovaquia.

Un bote comprado en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, fue encontrado el 18 de abril. Contenía 15 microgramos de matarratas.

A mediados de abril, HiPP solicitó retirar de forma preventiva tarros potencialmente contaminados en Austria. Las alertas se centraron principalmente en un envase de 190 gramos de "puré de verduras de zanahoria y patata".

Otro tarro, vendido en la misma filial de Spar en Eisenstadt e igualmente sospechoso de haber sido contaminado con matarratas, aún no ha sido localizado.

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