Dos mujeres mueren asfixiadas en un bote de migrantes intentando llegar a Reino Unido

Europa intenta regular el ingreso de inmigrantes, principalmente de Africa, que huyen de la pobreza extrema. ( AFP )

Dos sudanesas murieron este domingo, aparentemente por asfixia, a bordo de una embarcación de migrantes sobrecargada con más de 80 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, que intentaban llegar a Reino Unido desde las costas de Francia.

Según la asociación Utopia 56, una de las víctimas tenía 20 años y la otra 16. Además, según la misma fuente, una mujer embarazada se encuentra en estado crítico.

La embarcación zarpó la noche del sábado de Neufchâtel-Hardelot, en la costa norte de Francia. Sin embargo, según explicó el prefecto marítimo Philippe Marx, el motor "no llegó a arrancar" y el pequeño barco comenzó a derivar.

Diecisiete personas fueron rescatadas en el mar y trasladadas a la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer.

El bote, con otras 65 personas a bordo, terminó encallando en una playa cercana a Neufchâtel-Hardelot. Dentro de la embarcación se hallaron los cuerpos de las dos mujeres.

Marx señaló que "no se ahogaron" y apuntó que lo más probable es que murieran por "asfixia", algo que, lamentablemente, "sucede con frecuencia".

Acuerdo Francia y Reino Unido para frenar migración

El mes pasado, Francia y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de tres años para frenar los cruces irregulares por el canal de la Mancha.

Francia se comprometió a aumentar en más de la mitad el número de agentes desplegados en la costa, hasta alcanzar 1,400 para 2029.

Según las autoridades francesas, las llegadas a Reino Unido este año han disminuido de forma significativa respecto a 2025.

Datos británicos indican que 41,472 personas alcanzaron las costas del país en pequeñas embarcaciones en 2025, la segunda cifra más alta desde que se detectaron cruces a gran escala en 2018.