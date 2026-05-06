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brote hantavirus crucero
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Aconsejan aislamiento de dos personas que regresaron a Reino Unido desde crucero MV Hondius

A pesar de que las dos personas no presentan síntomas, la UKHSA ha recomendado el aislamiento como medida preventiva tras su regreso del crucero afectado

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    Aconsejan aislamiento de dos personas que regresaron a Reino Unido desde crucero MV Hondius
    El crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. (FUENTE EXTERNA)

    La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) dijo el miércoles que aconsejó el aislamiento de dos personas que regresaron al país desde el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

    Situación actual de los pasajeros afectados

    "La UKHSA tiene constancia de dos personas que regresaron al Reino Unido de forma independiente tras haber estado a bordo del MV Hondius", señaló la agencia, en referencia al buque, que se encontraba frente a Cabo Verde a última hora del miércoles, con rumbo a las Islas Canarias.

    "Ninguna de estas personas presenta actualmente síntomas. Están recibiendo asesoramiento y apoyo por parte de la UKHSA y se les ha recomendado que se aíslen", agregó.

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