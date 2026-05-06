Rusia ataca a Ucrania en pleno alto el fuego decretado por Kiev

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un ataque ruso impactó un edificio privado en Járkov, noreste de Ucrania. ( EFE/EPA/SERGEY KOZLOV )

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles, tras la entrada en vigor a medianoche de un alto el fuego anunciado por Kiev de forma unilateral.

En Ucrania sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporiyia, en el sur, informaron a primera hora del miércoles de un ataque contra una instalación industrial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el lunes esa tregua de duración indefinida en respuesta a otro cese al fuego que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunció para las celebraciones de la victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo. Moscú no respondió ni aceptó la tregua propuesta por Ucrania.

El líder ucraniano, que reclama recurrentemente un alto el fuego prolongado, subrayó, sin embargo, que Kiev respondería "de manera recíproca" a cualquier violación de su tregua.

"Es evidente para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas constituyen un muy mal momento para 'celebraciones' públicas", estimó Zelenski.

"La elección de Rusia es un rechazo evidente a un alto el fuego y a salvar vidas", denunció en las redes sociales.

Según él, "hasta las 10H00 (07H00 GMT) el ejército ruso ha cometido 1,820 violaciones del alto el fuego" con "bombardeos, intentos de asaltos, ataques aéreos y uso de drones".

Rusia lanzó un total de "108 drones y tres misiles", sobre todo en Járkov y Zaporiyia", en el noreste y el sur del país, declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

En la región de Sumi (norte), una mujer murió por un dron ruso y otro ataque sobre una guardería mató a la cuidadora e hirió a dos personas, según el gobernador regional Oleg Grigorov, quien precisó que ningún niño se encontraba en el edificio.

"Ojo por ojo"

Un oficial ucraniano en el frente afirmó a la AFP bajo anonimato que los combates no se han detenido en Kramatorsk, una ciudad controlada por Kiev en la región de Donetsk (este).

"El enemigo no aceptó las condiciones del alto el fuego (...) por lo tanto, de acuerdo con la orden del presidente ucraniano, nuestra unidad respondió de la misma manera", indicó.

Otro militar dijo a la AFP que la noche "ha sido más tranquila de lo habitual en la línea del frente", pero "la intensidad de las operaciones de combate se mantiene".

"El enemigo no respeta el alto el fuego. La respuesta de las fuerzas armadas ucranianas sigue siendo la misma: Ojo por ojo, diente por diente", declaró.

El martes fue un día particularmente sangriento en este conflicto en el corazón de Europa, con 28 personas muertas en Ucrania, según un balance actualizado el miércoles.

Los ataques rusos causaron la muerte de 12 personas en Zaporiyia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipró, cuatro en Poltava, una en Járkov y una en Nikópol.

Además, un ataque ucraniano contra la Crimea ocupada dejó cinco fallecidos en Dzhankói, según las autoridades rusas.

Maniobra táctica

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, esta contienda ha quedado eclipsada por la agenda de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio, por lo que la perspectiva de unas conversaciones de paz se ha alejado.

Según el analista político ucraniano Volodimir Fesenko, el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los ámbitos "informativo y político".

"Si Rusia no respeta nuestro alto el fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin", manifestó a la AFP Fesenko, según el cual es "casi seguro" que ninguna de las treguas sea plenamente respetada.

Moscú rechaza cualquier cese de hostilidades duradero porque cree que permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

Antes de cualquier pausa en los combates, Rusia exige que Ucrania le ceda toda la región de Donetsk (este), que el ejército ruso solo controla parcialmente.

La situación de las fuerzas rusas ha empeorado: por primera vez desde el verano de 2023, el territorio que controlan en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).