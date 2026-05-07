Jefa de UE señala "buenos avances" para aplicar acuerdo comercial con EEUU antes del 4 julio
Trump había amenazado con aumentar los aranceles a los automóviles de la UE, pero tras la llamada con Von der Leyen, se espera una reducción de aranceles
La Unión Europea ha logrado "buenos avances" hacia la ratificación de su acuerdo arancelario con Estados Unidos para comienzos de julio, afirmó el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una "muy buena llamada" con el líder estadounidense Donald Trump.
"Seguimos plenamente comprometidos, por ambas partes, con su aplicación. Se están logrando buenos avances hacia la reducción de aranceles para comienzos de julio", dijo Von der Leyen en X.
Trump dice que reunión con Lula fue "muy bien" y que hablaron principalmente de aranceles
El comercio internacional en 2026
Condiciones y plazos establecidos por Estados Unidos
Trump había prometido la semana pasada aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE hasta el 25%, pero tras su llamada afirmó que daría al bloque hasta el 4 de julio para ratificar el acuerdo.