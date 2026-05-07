Jefa de UE señala "buenos avances" para aplicar acuerdo comercial con EEUU antes del 4 julio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Europea ha logrado "buenos avances" hacia la ratificación de su acuerdo arancelario con Estados Unidos para comienzos de julio, afirmó el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una "muy buena llamada" con el líder estadounidense Donald Trump.

"Seguimos plenamente comprometidos, por ambas partes, con su aplicación. Se están logrando buenos avances hacia la reducción de aranceles para comienzos de julio", dijo Von der Leyen en X.

Condiciones y plazos establecidos por Estados Unidos

Trump había prometido la semana pasada aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE hasta el 25%, pero tras su llamada afirmó que daría al bloque hasta el 4 de julio para ratificar el acuerdo.

I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global... — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026