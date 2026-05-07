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acuerdo arancelario UE Estados Unidos
acuerdo arancelario UE Estados Unidos

Jefa de UE señala "buenos avances" para aplicar acuerdo comercial con EEUU antes del 4 julio

Trump había amenazado con aumentar los aranceles a los automóviles de la UE, pero tras la llamada con Von der Leyen, se espera una reducción de aranceles

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    Jefa de UE señala buenos avances para aplicar acuerdo comercial con EEUU antes del 4 julio
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (FUENTE EXTERNA)

    La Unión Europea ha logrado "buenos avances" hacia la ratificación de su acuerdo arancelario con Estados Unidos para comienzos de julio, afirmó el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una "muy buena llamada" con el líder estadounidense Donald Trump.

    "Seguimos plenamente comprometidos, por ambas partes, con su aplicación. Se están logrando buenos avances hacia la reducción de aranceles para comienzos de julio", dijo Von der Leyen en X.

    Condiciones y plazos establecidos por Estados Unidos

    Trump había prometido la semana pasada aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE hasta el 25%, pero tras su llamada afirmó que daría al bloque hasta el 4 de julio para ratificar el acuerdo.

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