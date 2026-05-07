Dos pacientes del crucero MV Hondius dan positivo al hantavirus en Países Bajos

Esta fotografía distribuida y publicada el 7 de mayo de 2026 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra a su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus (d), conversando con el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, antes de una rueda de prensa virtual sobre el brote de hantavirus vinculado a un viaje en crucero, en la sede de la OMS, en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud informó que podrían surgir más casos de hantavirus, aunque espera que el brote sea "limitado" si se toman precauciones, luego de que la enfermedad causara la muerte de tres pasajeros de un crucero. ( AFP )

Dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius, en el centro de una alerta sanitaria internacional debido a un brote de hantavirus, dieron positivos a la enfermedad, afirmaron este jueves los hospitales neerlandeses que los atienden.

"Está confirmado que el paciente hospitalizado está infectado con hantavirus. El paciente fue informado y dio su consentimiento para que esta información sea comunicada", indicó el hospital LUMC de Leiden, que admitió al paciente el miércoles por la noche en su unidad de enfermedades infecciosas graves.

El hospital Radboud de Nimega había confirmado previamente este jueves que otro paciente procedente del crucero había dado positivo al hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó jueves a cinco los casos confirmados de hantavirus por el brote en un crucero, además de otros tres sospechosos, y advirtió que podrían detectarse más.

La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, sea "limitado" si se implementan medidas de salud pública.

La OMS cree "posible" más casos de hantavirus por brote en crucero

La OMS confirmó el jueves cinco casos de hantavirus y ve "posible" la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea "limitado" si se toman precauciones.

El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio holandés y una alemana.

Las autoridades sanitarias insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.

"En ningún caso atracará, solo fondeará", indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, partidario de que la operación de desembarque se hubiera realizado en Cabo Verde, en cuyas costas estuvo varios días inmovilizado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a cinco los casos de hantavirus confirmados, además de tres sospechosos.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó sobre una cepa presente en América Latina, la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.

Pero el director de alerta y respuesta de emergencia de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será "limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países".

Las personas que se cree que contrajeron el virus están siendo atendidas o en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica.

Dos personas evacuadas del buque en la víspera e ingresadas en Países Bajos dieron positivo al hantavirus, informaron este jueves los hospitales que las atienden.

"No es el comienzo de una epidemia"

"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia", recalcó Maria Van Kerkhove, una alto cargo de la OMS.

Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.

Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril.

Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Según la naviera Oceanwide Expeditions han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril.

Tres personas fueron evacuadas desde el barco el miércoles y otra llegó el jueves a Ámsterdam, informó la naviera Oceanwide Expeditions.

"No hay personas con síntomas a bordo", señaló en un comunicado.

La vida en el barco es "prácticamente normal", afirman dos pasajeros franceses en un comunicado enviado a varios medios, incluida la AFP.

Según ellos, cuatro médicos "han subido a bordo para analizar la situación y preparar un posible desembarque en las islas Canarias".

"La moral ha mejorado"

El director general de la OMS contó que el capitán del barco le dijo que "la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha" rumbo a España.

Canarias espera con inquietud al crucero, atormentada todavía por la pandemia de covid-19.

"No era nada y después mira", dijo a la AFP el jubilado Marco González el paseo marítimo de El Médano, un barrio playero de Granadilla de Abona, la localidad de la isla de Tenerife donde se prevé el desembarco.

"Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer" el barco, contó Cristo Álvarez, un repartidor de butano de 42 años de El Médano. Eso sí, como la mayoría de entrevistados, puntualizó que hay "que ayudar" a los pasajeros del barco.