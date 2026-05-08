×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Toma de rehenes
Toma de rehenes

VIDEO | Toma de rehenes en un banco en Alemania

Se ha desplegado una "importante operación de policía", y se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la sucursal bancaria

    Una toma de rehenes está en curso en un banco en Sinzig, una pequeña ciudad del oeste de Alemania, indicó este viernes a AFP la policía.

    En el incidente habría "varios asaltantes y varios rehenes dentro del banco", entre estos el conductor de un furgón blindado de transporte de fondos, indicó en un comunicado la policía de Coblenza.

    Perímetro de seguridad

    Según la fuente, se ha desplegado una "importante operación de policía", y se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la sucursal bancaria, en pleno centro de la localidad.

    • La policía precisó que no hay "ningún peligro" para las personas que se encuentran más allá de dicho perímetro. De momento no dio más información sobre el suceso.

    En imágenes publicadas en el diario Bild podía verse a policías con casco, fusiles automáticos y chalecos antibala.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.