Putin dice afrontar en Ucrania a una "fuerza agresiva" apoyada por la OTAN

El presidente ruso Vladímir Putin asiste al desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL )

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró este sábado que su ejército afronta en Ucrania a una fuerza "agresiva" apoyada por la OTAN, en su discurso conmemorativo de la Victoria contra los nazis, celebrado este año en formato reducido y aprovechando una breve tregua con Kiev mediada por Estados Unidos.

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento.

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

Anuncio de Trump

La celebración se vio confortada in extremis por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hasta última hora por tanto, la cita se vio amenazada por posibles ataques de drones ucranianos, que habrían perturbado la conmemoración del triunfo de la Unión Soviética contra el nazismo, celebrada cada año en Rusia el día 9 de mayo.

"El gran éxito de la generación victoriosa inspira hoy día a los soldados que llevan a cabo la operación militar especial (en Ucrania). Afrontan una fuerza agresiva, armada y apoyada por el conjunto del bloque de la OTAN", declaró Putin en su discurso.

"Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos. La victoria fue nuestra, y lo será por siempre", añadió el dirigente.

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20 % de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.

Tres días de tregua

El desfile arrancó a las 10H00 locales (07H00 GMT) y terminó a las 10H45, bajo fuertes medidas de seguridad.

El internet móvil estaba cortado en el centro de Moscú y muchas calles de la capital estaban casi vacías, constataron periodistas de AFP.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son un evento clave que le permite a Putin ensalzar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania.

Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev, y a pie de calle, los moscovitas no parecen muy esperanzados en que la paz regrese pronto.

El final del conflicto "no será pronto, por mucho que todos queramos la paz", dice a AFP Elena, una economista 36 años que prefiere no dar su apellido, y está sobre todo contrariada por el corte de internet. "Lo necesito, y no hay".

El 9 de mayo es "un día como otro cualquiera", abunda Daniil, de 26 años, camino del gimnasio. A la pregunta de si esta breve tregua es el preludio a la paz, contesta con un escueto "no".

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniana y luego rusa, que no se respetaron esta semana, Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días entre las partes a partir de este sábado.

"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social, al precisar que el cese al fuego iría acompañado de un "intercambio" de 1,000 prisioneros de cada país.

Trump consideró que el final de la guerra está "cada vez más cerca", mientras que esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estas conversaciones habían pasado a un segundo plano desde el inicio el 28 de febrero de la guerra en Oriente Medio. El viernes, Zelenski dijo que espera la llegada a Ucrania en las próximas semanas de los enviados de Washington.