Últimos vuelos de evacuación de pasajeros del crucero afectado con hantavirus aterrizan en Países Bajos

Los dos últimos aviones de evacuación que transportaban pasajeros y tripulación del barco afectado por hantavirus MV Hondius aterrizaron el martes en Países Bajos, constató un periodista de la AFP.

En los dos aviones viajaban 28 evacuados del barco, según el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, incluidos pasajeros, miembros de la tripulación y personal médico.

El primer avión en aterrizar transportaba a seis huéspedes del Hondius: cuatro de Australia, uno de Nueva Zelanda y un británico que reside en Australia.

Se espera que estas seis personas permanezcan en un centro de cuarentena cercano al aeropuerto antes de ser repatriadas a Australia.

Vestidos con monos blancos y mascarillas, desembarcaron de la aeroambulancia sujetando bolsas blancas con sus pertenencias y entraron en la terminal.

El otro avión transportaba a 19 tripulantes, un médico británico y dos epidemiólogos (uno de la Organización Mundial de la Salud y otro del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades).

Estos miembros de la tripulación desembarcaron sin equipo médico, pero aún con mascarillas, y también cargaban grandes sacos blancos con sus pertenencias.

Situación del MV Hondius

El Hondius ya navega desde Tenerife hacia Róterdam, en los Países Bajos, donde atracará para su desinfección.

Siguen a bordo 25 tripulantes y dos miembros del personal médico, informó el lunes la operadora Oceanwide Expeditions.

El buque también transporta el cuerpo de una pasajera alemana que falleció durante el viaje.