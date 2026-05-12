Rusia dice que es pronto para hablar de "detalles" sobre el fin de la guerra de Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin seguiría abierto al diálogo, según uno de sus voceros. ( EFE )

Rusia consideró este martes que es demasiado pronto para hablar de "detalles concretos" sobre el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin dijera el fin de semana que "se acerca a su fin".

Rusia y Ucrania reanudaron sus ataques durante la noche, al término de una tregua de tres días anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, que expiró a medianoche, hora local del martes (21h00 GMT del lunes), y que los dos beligerantes se acusaron mutuamente de haber violado.

"La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca", pero "en este contexto, no es posible por el momento hablar de detalles concretos", declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov a los periodistas.

Respondía así a las declaraciones del sábado del presidente Putin, que sorprendió al afirmar que el conflicto en Ucrania "se acerca a su fin" durante una rueda de prensa el día de las celebraciones de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

El presidente ruso no especificó lo que quería decir, y en el mismo discurso criticó el apoyo de los países de la OTAN al ejército ucraniano.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev, bajo mediación estadounidense, para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo a finales de febrero.

"El presidente dijo que Rusia sigue abierta al diálogo y que se ha trabajado en un formato trilateral", afirmó el martes Peskov.

Explosiones en Kiev

La ofensiva rusa a gran escala, desencadenada en febrero de 2022, "podría detenerse en cualquier momento en cuanto el régimen de Kiev asuma su responsabilidad y tome la decisión necesaria", señaló Peskov, afirmando que Kiev "es plenamente consciente de las decisiones que hay que tomar".

Rusia exige al gobierno ucraniano concesiones territoriales, incluyendo la retirada completa de la región oriental del Donbás, parcialmente controlada por Moscú. Unas exigencias que Kiev rechaza y considera una capitulación.

A primera hora del martes, por primera vez desde el 8 de mayo, una alerta aérea sonó en Kiev debido a amenazas de drones, constataron periodistas de la AFP, que oyeron explosiones y disparos de la defensa antiaérea.

Restos de drones cayeron sobre un edificio de 16 plantas, provocando un incendio, según informó el alcalde, Vitali Klitschko.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Mikola Kaláshnik, denunció ataques contra "edificios residenciales e instituciones educativas", que no causaron víctimas.

Acusaciones de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el martes a Rusia de haber decidido "poner fin al silencio parcial" lanzando "200 drones" contra Ucrania durante la noche.

"Hemos declarado que responderíamos a todas las medidas tomadas por Rusia", añadió en un mensaje en redes sociales.

Según el ejército del aire ucraniano, Rusia lanzó 216 drones contra Ucrania, de los cuales 192 fueron neutralizados.

En el este de Ucrania, los ataques rusos causaron al menos un muerto durante la noche.

"Una persona murió y cuatro resultaron heridas. El enemigo atacó cinco distritos de la región más de 20 veces, con drones, artillería y bombas aéreas", escribió en Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Según él, varias viviendas resultaron dañadas, así como un edificio de nueve plantas y varios vehículos.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa anunció en un comunicado que había derribado durante la noche 27 drones ucranianos, tras la expiración de la tregua.