Británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus serán aislados en sus domicilios

Víctor Díaz, identificado por las autoridades sanitarias como el paciente cero del brote de hantavirus de 2018-2019 que causó la muerte de 11 personas, incluida su esposa, utiliza una motosierra en su finca en la zona de La Rinconada, cerca de Epuyén, provincia de Chubut, Argentina, el 9 de mayo de 2026. ( AFP )

Una veintena de británicos evacuados del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, podrán empezar a salir del hospital, donde estaban en cuarentena, para aislarse en sus domicilios a partir del miércoles, indicó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA).

Paralelamente, diez personas que habían estado en contacto estrecho con los infectados y que ya se encontraban en aislamiento en los territorios británicos de ultramar de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico Sur, serán trasladadas a Reino Unido, donde completarán allí su periodo de autoaislamiento por precaución.

Las autoridades sanitarias no han precisado aún el lugar exacto en el que continuarán este aislamiento una vez lleguen al país.

Por el momento, ninguna de estas personas presenta síntomas, había indicado la UKHSA el martes.

Veintidós pasajeros del crucero —20 británicos, un alemán residente en Reino Unido y una pasajera japonesa— aterrizaron el domingo en Mánchester, en el norte de Inglaterra, después de haber sido evacuados del MV Hondius en las Islas Canarias.

Estos pasajeros fueron puestos en cuarentena durante al menos 72 horas en un hospital cercano a Liverpool, donde se les realizaron exámenes.

El protocolo

La UKHSA indicó que se adoptarán medidas "para acompañar a quienes regresen próximamente a sus domicilios para aislarse tras su estancia en el hospital", una vez se den las condiciones necesarias.

El aislamiento en sus domicilios debe durar 45 días, y las autoridades sanitarias mantendrán un "contacto diario" con estos pacientes, que se someterán a pruebas regulares.

El brote de hantavirus detectado en el barco MV Hondius ha causado hasta el momento tres muertes, con un total de 11 casos confirmados, entre ellos una mujer francesa en estado grave.

Patagonia revive el trauma del hantavirus

Mailén Valle perdió a su padre y dos hermanas en un brote de hantavirus que se transmitió entre personas en el diminuto pueblo de Epuyén. Ocho años después, los contagios en un crucero reabren la memoria de una comarca de la Patagonia argentina marcada por la calamidad.

"Perder a mi papá y a mis dos hermanas en menos de un mes...", empieza Mailén, de 33 años, sin terminar. La voz se le rompe, ríe nerviosa. Decide leer un texto que había escrito porque anticipó que le costaría hablar: "Nadie estaba preparado para ver cómo en cuestión de días una mesa familiar quedaba vacía", dice.

El brote de hantavirus en el crucero Hondius que zarpó de Argentina devolvió la atención a Epuyén, un pueblo andino de 2.400 habitantes donde la enfermedad dejó 34 casos y 11 muertos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

El padre de Mailén, Aldo Valle, enfermó después de un cumpleaños en este pueblo solitario, encajonado entre montañas y al borde de un lago en la comarca del paralelo 42, donde el hantavirus es endémico.