Líder del partido antiinmigración Reform UK, investigado por donación recibida y no declarada

El líder del Partido Reformista, Nigel Farage, posa durante una rueda de prensa en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El Parlamento británico abrió una investigación contra Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, por no declarar una donación de cinco millones de libras (6,6 millones de dólares) recibida antes de presentarse a las elecciones legislativas de 2024, según la prensa.

El diario The Guardian reveló a finales de abril que el dirigente de Reform UK, que inicialmente había indicado que no se presentaría a las elecciones legislativas de julio de 2024, cambió de opinión pocas semanas antes de los comicios tras recibir esta donación del magnate tailandés-británico de las criptomonedas Christopher Harborne.

Farage, de 62 años, justificó no haber declarado la donación alegando que, al no ser diputado en ese momento, no estaba obligado a hacerlo, ya que se trataba de una aportación "puramente privada" y "en absoluto política".

El dirigente político añadió que ese dinero debía permitirle "garantizar" su seguridad para el resto de su vida.

Comité de ética

Farage está "en contacto con el comité" de ética del Parlamento, encargado de la investigación, y "siempre ha dejado claro que esta donación era personal e incondicional y que no se infringió ninguna norma", subrayó este miércoles un portavoz de Reform UK en un comunicado.

Según el sitio oficial del Parlamento británico, todo nuevo diputado debe declarar "todos sus intereses financieros y cualquier beneficio sujeto a registro recibido en los 12 meses anteriores a su elección".

En caso de que la investigación demostrara que Farage infringió las normas parlamentarias, podría enfrentarse a sanciones que irían desde una suspensión hasta la convocatoria de nuevas elecciones en su circunscripción de Clacton, en el sureste de Inglaterra, según el Financial Times.

El anuncio de esta investigación se produce después de que Reform UK fuera el gran triunfador de las elecciones locales del pasado jueves.

El partido antiinmigración obtuvo 1,452 cargos electos locales en toda Inglaterra.

Por su parte, el Partido Laborista, que gobierna en Reino Unido, perdió cerca de 1,500 de los más de 2,500 escaños que tenía.

Harborne, principal donante de Reform UK, ha aportado 22.19 millones de libras (29.3 millones de dólares) a este partido, sucesor desde 2018 del Brexit Party.