×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Pediatra abuso a niños
Pediatra abuso a niños

Un pediatra acusado en Alemania de 130 casos de abuso sexual de niños

El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño cuya madre había presentado una denuncia

    Expandir imagen
    Un pediatra acusado en Alemania de 130 casos de abuso sexual de niños
    El abuso sexual contra menores es objeto de atención mundial por los casos que se registran en países diversos países. (FUENTE EXTERNA)

    La fiscalía de Potsdam (este de Alemania) ha presentado cargos contra un pediatra que está bajo sospecha de haber abusado sexualmente de niños en 130 casos.

    La mayor parte de los abusos, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de mayo de 2025, habrían sido perpetrados en el marco del ejercicio profesional del médico en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen.

    RELACIONADAS

    El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño cuya madre había presentado una denuncia.

    • A partir de esa denuncia la fiscalía empezó a investigar si había habido otras víctimas y, tras analizar material informático incautado, encontró fuertes indicios de que había habido más abusos.

    Ahora la Audiencia Provincial de Potsdam deberá decidir cuándo se abre el proceso contra el imputado.

    Precedentes en Alemania

    Medios alemanes dan cuenta de casos previos sobre médicos acusados de abuso a menores.

    Uno de los casos tuvo lugar en Augsburgo, en el sur de Alemania, donde un médico fue acusado de cometer graves abusos sexuales y otros delitos, contra veinte menores.

    Según informó la fiscalía local, el hombre de 40 años habría abusado en el pasado de estos jóvenes, que entonces tenían edades comprendidas entre cinco y diez años.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.