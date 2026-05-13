Rusia exige el retiro de Ucrania del Donbás como condición para terminar la guerra

El Ejército ruso ha empezado un ataque combinado de duración prolongada con drones a los que después planea sumar también misiles para golpear infraestructuras críticas y de la industria militar, así como sedes de órganos del Estado ucraniano. ( EFE/DSNS )

Rusia reiteró este miércoles su condición principal para el fin de la guerra y descartó negociaciones verdaderas hasta que las tropas de Kiev se retiren del Donbás, una región del este ucraniano parcialmente controlada por Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió así a las preguntas suscitadas por la afirmación el pasado fin de semana del presidente Vladimir Putin que el conflicto en Ucrania "se acerca a su fin".

"Para que haya un alto el fuego y una ventana para abrir verdaderas conversaciones de paz", el presidente ucraniano Volodímir "Zelenski tiene que dar la orden al ejército ucraniano de cesar el fuego y retirarse del territorio del Donbás, marcharse de las regiones rusas", dijo Peskov en una conferencia de prensa.

Las negociaciones para poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev, bajo mediación estadounidense, están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes una tregua entre los dos países, del 9 al 11 de mayo, para permitir la conmemoración en Moscú de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945.

Sin embargo, los dos países se acusaron mutuamente de violarla.

Ocupación rusa

Rusia ocupa actualmente un quinto del territorio ucraniano: la totalidad de la península de Crimea, que fue anexada en 2014, la mayoría del Donbás -que está conformado por las regiones de Donetsk y Lugansk- y gran parte de Zaporiyia y Jersón, en el sur.

Moscú reclama como propias estas cinco regiones después de unos referéndums organizados apresuradamente y considerados ilegítimos para gran parte de la comunidad internacional.

Zelenski ha rechazado estas reivindicaciones rusas y asegura que ceder estas regiones sería como una rendición.

La ofensiva rusa sobre Ucrania, lanzada en 2022, ha causado cientos de miles de muertos. Es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.