Francia ha llevado su portaaviones al mar de Arabia y lo acerca así al estrecho de Ormuz

A principios de mayo, Francia envió un portaaviones al estrecho de Ormuz. ( EFE )

El portaaviones francés Charles de Gaulle, que el presidente, Emmanuel Macron, decidió trasladar desde Suecia al Mediterráneo oriental al comienzo de la guerra de Oriente Medio, ha atravesado el Canal de Suez y ha llegado al mar de Arabia para acercarse así al estrecho de Ormuz.

La ministra delegada del Ejército, Alice Rufo, confirmó este viernes su paso por el Canal de Suez y que se encuentra en el mar de Arabia, "pero no en el estrecho de Ormuz", en una entrevista al canal BFMTV.

Su presencia en esa zona "nos da medios para apreciar la situación y pesar en la ecuación diplomática regional y mundial", destacó la ministra, que en cualquier caso quiso evitar equívocos sobre el significado de esos movimientos.

"Desde el principio, la posición de Francia consiste en ofrecer la posibilidad de que se restablezca la libertad marítima en el estrecho, pero con una modalidad que no es en absoluto ofensiva, sino completamente defensiva y respetando el derecho internacional".

Repuesta a Trump

Una forma de desmarcarse claramente de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha pedido de forma repetida a sus aliados occidentales que se impliquen militarmente para forzar la apertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

De hecho, Francia y el Reino Unido encabezan una coalición de una cuarentena de países no implicados en el conflicto que han propuesto una misión multinacional para garantizar el tránsito por ese paso estratégico pero a condición de que los contendientes levanten los bloqueos.