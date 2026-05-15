La UE y 36 países aprueban la creación de un tribunal especial para Ucrania

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset (centro-izquierda), la presidenta de Moldavia, Maia Sandu (centro), el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Mihai Popsoi (centro-derecha), y los participantes posan para una foto de grupo durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa en Chisináu, Moldavia. ( EFE/EPA/DUMITRU DORU )

Treinta y cuatro países miembros del Consejo de Europa, así como la Unión Europea, Australia y Costa Rica anunciaron el viernes su intención de sumarse al futuro tribunal especial para Ucrania, destinado a juzgar la invasión rusa de ese país.

"El momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión está cerca", celebró en un comunicado el secretario general de la organización paneuropea con sede en Estrasburgo, Alain Berset.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que agrupa a los ministros de Exteriores de los Estados miembros, aprobó el viernes en una reunión en Chisinau (Moldavia) una resolución que sienta las bases del "comité de dirección" del futuro tribunal.

Iniciativa de Zelenski

La iniciativa fue lanzada el año pasado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que firmó un acuerdo sobre la cuestión con el Consejo de Europa, una organización de 46 miembros, entre ellos Ucrania, que vela por los derechos humanos en el continente.

El futuro órgano judicial permitirá eludir la imposibilidad de juzgar este "crimen de agresión" en la Corte Penal Internacional (CPI), que Rusia no reconoce.

Rusia —excluida del Consejo de Europa en 2022, tras el inicio de la invasión de Ucrania— ha indicado, por su parte, que considerará "nulas y sin efecto" las decisiones del futuro tribunal.

Doce países del Consejo de Europa no se han sumado por el momento a la iniciativa.

Se trata de cuatro miembros de la Unión Europea (Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Malta), cuatro países balcánicos (Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Albania), tres del Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) así como Turquía.