Zelenski promete responder a los bombardeos rusos, que dejaron 24 muertos

El presidente Volodímir Zelenski advirtió que Ucrania tiene derecho a bombardear instalaciones petroleras y militares de Rusia en respuesta al letal ataque que dejó 24 muertos en Kiev. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente Volodimir Zelenski advirtió el viernes que Ucrania tiene derecho a bombardear instalaciones petroleras y militares de Rusia en respuesta al letal ataque que dejó 24 muertos en Kiev la víspera.

En paralelo, Rusia y Ucrania intercambiaron este viernes 205 prisioneros de guerra de cada bando.

Una corta tregua auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, permitió que los bombardeos masivos lejos del frente cesaran, pero en cuanto esta expiró, la madrugada del martes, los ataques se reanudaron.

Este viernes, Zelenski visitó el lugar atacado el jueves en Kiev. Tras abrirse paso entre los escombros, colocó flores rojas frente a un edificio residencial parcialmente destruido por uno de los misiles de Moscú, en un barrio densamente poblado.

Según un balance definitivo, 24 personas, incluyendo tres menores de 12, 15 y 17 años, murieron el jueves de madrugada en ese bombardeo ruso, que dejó además unos cincuenta heridos.

Dos de las adolescentes fallecidas eran hermanas, Liubava y Vira, que tenían 12 y 17 años, anunció la escuela en la que estudiaba una de ellas. Su padre, Levguen Yakovliev, había muerto en el frente, precisó el centro.

"Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsable de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos", escribió Zelenski en X.

Desde que empezó la guerra a finales de febrero de 2022, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania, Kiev suele atacar al sector petrolero ruso para intentar privar al país de ingresos con los que financia el esfuerzo bélico.

"Edificio civil"

Este viernes se decretó un día de luto oficial en Kiev, donde las banderas ondeaban a media asta. Decenas de diplomáticos extranjeros también visitaron el lugar del ataque.

"No es una zona militar, ni siquiera es una infraestructura energética (...) Es simplemente un edificio civil, gente que dormía o que intentaba dormir, a la que mataron estando en su cama", denunció Piotr Lukasievicz, encargado de negocios polaco en Ucrania.

En Rusia, los drones ucranianos dejaron al menos cuatro muertos y doce heridos en la ciudad de Riazan, al sureste de Moscú, según las autoridades.

El ejército ucraniano reivindicó un bombardeo contra una refinería de esa localidad, cuya región fue blanco de 99 drones, según su gobernador, Pavel Malkov.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, indicó que por la noche derribó 355 aparatos ucranianos de ese tipo que sobrevolaban una quincena de regiones y también Crimea, un territorio anexionado por Moscú.

Kiev y Moscú realizaron este viernes un canje de prisioneros, que constituye la primera fase de una operación más amplia anunciada por Trump.

Según el ejército ruso, 205 de sus militares fueron repatriados.

Por su parte, Zelenski anunció el regreso de 205 soldados ucranianos, la mayoría de ellos capturados en 2022, sobre todo durante la defensa de Mariúpol, una ciudad conquistada por las tropas rusas tras haberla sitiado.

El pasado viernes, Donald Trump había anunciado una tregua de tres días en el conflicto y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada bando.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, bajo mediación estadounidense, están en punto muerto desde que empezó la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.