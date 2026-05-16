Muere empresario acusado del genocidio de 1994 en Ruanda La Haya, Países Bajos

Falleció el sábado por la mañana en un hospital de la capital neerlandesa a la edad de 90 años ( FUENTE EXTERNA )

El empresario ruandés Félicien Kabuga, acusado de crímenes de lesa humanidad por su presunta implicación en el genocidio de 1994 en Ruanda, falleció el sábado en Países Bajos, informó el tribunal internacional de La Haya donde había sido juzgado.

Kabuga, que tenía más de 90 años, falleció el sábado por la mañana en un hospital de la capital neerlandesa, indicó el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, órgano judicial de la ONU, en un comunicado.

La presidenta del tribunal, Graciela Gatti Santana, ordenó una investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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Durante mucho tiempo uno de los fugitivos más buscados del mundo, Kabuga era señalado de haber financiado la masacre de unos 800.000 tutsis a manos de los hutus en Ruanda entre abril y junio de 1994.

Fue detenido en París en 2020 y trasladado a La Haya, donde su juicio comenzó dos años después.

Estaba inculpado de genocidio, de conspiración para cometer genocidio, de incitación al genocidio, así como de crímenes de lesa humanidad.

Circunstancias de su fallecimiento

Los fiscales acusaron a Kabuga, otrora uno de los hombres más ricos de Ruanda, de haber financiado la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), que instaba a los hutus a matar a los tutsis a machetazos.

Kabuga se había declarado no culpable.

En 2023, los jueces suspendieron el juicio, al considerar que estaba "no apto para participar" en el proceso. Sin embargo, continuó estando detenido a la espera de la libertad provisional.

En el momento de su fallecimiento, esperaba ser trasladado a un país dispuesto a recibirlo.