La UE logra consenso para implementar el acuerdo comercial con EE. UU.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ( FUENTE EXTERNA )

Los legisladores y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo provisional para aplicar el pacto comercial firmado el verano pasado con Estados Unidos, anunció la madrugada de este miércoles la presidencia chipriota del bloque.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado a la UE con imponer nuevos aranceles si la ratificación del tratado no se realiza completamente antes del 4 de julio.

"El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo para aplicar los elementos arancelarios de la Declaración Conjunta" UE-Estados Unidos adoptada el 21 de agosto de 2025, escribió el bloque europeo en un comunicado.

Los representantes de los eurodiputados y de los 27 Estados miembros habían iniciado la tarde del martes sus discusiones a puerta cerrada en una sala del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo, tras un intento infructuoso a principios de mayo.

Presión de Estados Unidos para la ratificación antes del 4 de julio

La presidencia de la UE, en manos de Chipre actualmente, anunció finalmente el miércoles al amanecer un "acuerdo provisional".

El presidente estadounidense le dio a la UE hasta el 4 de julio, día en que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos, para ratificar el acuerdo negociado el año pasado en Turnberry, Escocia.

Argumentando que los compromisos estadounidenses se han implementado rápidamente, amenazó a la UE con aumentar del 15 % al 25 % los gravámenes sobre los automóviles y camiones europeos.