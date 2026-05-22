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Un nuevo caso de hantavirus confirmado en un tripulante del MV Hondius repatriado a Países Bajos

Con este, son ya 12 los casos sospechosos y confirmados de hantavirus en relación a los pasajeros de este crucero

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    Un nuevo caso de hantavirus confirmado en un tripulante del MV Hondius repatriado a Países Bajos
    El crucero holandés MV Hondius atracado en el puerto de Róterdam, Países Bajos. Varios pasajeros del Hondius contrajeron el hantavirus. (EFE/EPA/JEFFREY GROENEWEG)

    Un tripulante del barco crucero MV Hondius, que desembarcó en la isla española de Tenerife y fue repatriado a Países Bajos, tiene hantavirus, anunció el jefe de la OMS este viernes.

    Otro miembro de la tripulación

    "Países Bajos confirmó hoy un nuevo caso en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a Países Bajos y se encuentra desde entonces en cuarentena", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    • Con este, son ya 12 los casos sospechosos y confirmados de hantavirus, incluyendo los de tres personas que viajaron a bordo del crucero Hondius y murieron.
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