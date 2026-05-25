Rusia amenaza con más ataques contra Kiev y pide a los extranjeros abandonar la ciudad

Una fotografía tomada durante una visita organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso muestra a investigadores rusos trabajando en el lugar donde se encontraba una residencia universitaria dañada por drones ucranianos en Starobilsk, región de Luhansk. ( EFE/ SERGEI ILNITSKY )

Rusia afirmó el lunes que planea lanzar más bombardeos contra Kiev, incluidos ataques contra sus "centros de toma de decisiones", y reiteró el llamado a los extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad.

Ataques rusos

Rusia lanzó durante el fin de semana decenas de drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de cuatro personas, decenas de heridos y daños en toda la capital ucraniana.

Entre las armas utilizadas, Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik, que, según Moscú, puede viajar a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares.

La ofensiva se produjo días después de que Rusia acusara a Kiev de atacar una escuela profesional en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, causando la muerte de 21 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su ejército responder a ese ataque.

Rusia ya había pedido a los ciudadanos extranjeros y los diplomáticos que evacuaran Kiev a principios de este mes, cuando amenazó con lanzar ataques masivos contra el centro de la ciudad si Ucrania perturbaba un desfile militar en la Plaza Roja.