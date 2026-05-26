Juzgan en Francia a un monitor por agredir sexualmente a niños de infantil

David G., un empleado de actividades extracurriculares acusado de agredir sexualmente a alumnos de preescolar, oculta su rostro al llegar al primer día de su juicio en el Palacio de Justicia de París, en París, el 26 de mayo de 2026. David G., de 36 años, es procesado por la fiscalía por agresión sexual contra cinco niños, así como por acoso sexual a dos colegas encargadas de actividades extracurriculares. ( AFP )

Un tribunal de París empezó a juzgar este martes a un monitor escolar acusado de agredir sexualmente a alumnos de educación infantil, en el primer juicio público tras el escándalo de las denuncias de abusos en escuelas de la capital.

En los últimos meses, padres y madres acusaron a monitores encargados de supervisar a los niños fuera del aula --durante los recreos o antes de su salida-- de maltratar o agredir sexualmente a los alumnos a su cargo.

El nuevo alcalde de París, Emmanuel Gregoire, un socialista que afirma haber sufrido abusos sexuales él mismo durante una actividad extraescolar en primaria, anunció decenas de suspensiones y prometió erradicar este tipo de violencia.

David G., un periodista independiente de 36 años que trabajaba en una escuela infantil para llegar a fin de mes, está acusado de agredir sexualmente a cinco niños y de acosar sexualmente a dos compañeras entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Otras cuatro familias también lo acusan de agredir sexualmente a sus hijos, pero la fiscalía todavía no presentó cargos por estos casos.

La alcaldía indicó que el acusado fue suspendido de inmediato en abril del año pasado después que los padres presentaran quejas y el director alertara a las autoridades.

La policía recopiló declaraciones de niños muy pequeños que describieron, con sus propias palabras, cómo este monitor les tocaba sus partes íntimas.

Posibles sanciones judiciales

El acusado, que se enfrenta a diez años de prisión y a una multa de 150,000 euros (unos 175,000 dólares), niega las acusaciones.

Pero admitió haber infringido las directrices, entre ellas la prohibición para un adulto de tener a un alumno sentado en su regazo.

Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

En otro caso similar, que se juzgó a inicios de mayo a puerta cerrada, la fiscalía pidió 18 meses de prisión condicional para el acusado de 47 años. La sentencia se espera el 16 de junio.

Otros tres juicios sobre abusos sexuales por parte de monitores escolares deben celebrarse antes de inicios de septiembre en París.

Desde principios de 2026, 78 empleados de la ciudad de París han sido suspendidos en las escuelas parisinas, 31 de ellos por sospechas de violencia sexual.

Hasta la fecha, la fiscalía de París investiga posibles actos de violencia, de distinta índole, en 84 escuelas infantiles, una veintena de primera y una decena de guarderías.