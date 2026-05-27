Mujeres que testificaron por caso Epstein en Francia afirman que periodista violó su privacidad

Cuatro mujeres que testificaron ante la policía francesa por el caso Epstein afirmaron este miércoles que sufrieron una violación de su privacidad y señalaron al periodista Frédéric Ploquin por extractos de sus declaraciones publicados sin su consentimiento.

El libro "Epstein, les secrets de la filière française" (Epstein, los secretos de la red francesa) fue publicado a mediados de mayo. La investigación aborda las actividades de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual estadounidense fallecido en prisión en 2019, y de Jean-Luc Brunel, agente de modelos imputado en Francia por acusaciones de violación de menores, quien se suicidó en detención en 2022.

La investigación judicial sigue abierta en Francia sobre el caso Epstein para identificar quiénes podrían haberle facilitado sus crímenes.

La obra reproduce, describe o relata con precisión elementos extraídos de sus declaraciones, incluidos sus nombres y "detalles de la violencia sexual sufrida, la intimidad de sus relatos", denunció la abogada Anne-Claire Lejeune, quien representa a estas cuatro víctimas, en un comunicado enviado a AFP.

"Nada puede justificar que una víctima reviva públicamente lo que confió a la justicia en el secreto de un proceso penal. Nada puede autorizar que el dolor se convierta en material editorial", afirmó la letrada, que reprocha que no se solicitó el consentimiento ni se tomó la precaución de informar a las mujeres sobre la publicación.

Ponderan querellarse

"Este descubrimiento es un nuevo trauma", explica la abogada, quien está considerando presentar una querella.

Ploquin explicó a la AFP que decidió "publicar estos testimonios para romper la ley del silencio que durante tanto tiempo ha silenciado a las víctimas" y afirmó haber contactado en vano con abogados durante la redacción del libro.

El periodista indicó que quiso cambiar los nombres de todas las víctimas, excepto dos de ellas que ya se habían expresado en otros medios, y argumenta que hubo un posible error de su parte con respecto a las otras dos mujeres.

El editor Yannick Dehée expresó sus disculpas, si alguna víctima se ha podido sentir ofendida y dijo a la AFP que nunca "hubo voyerismo en la iniciativa".