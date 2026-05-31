Ucrania afirma que atacó un oleoducto y un depósito de petróleo en Rusia

Imagen de archivo de un ataque de Ucrania a una estructura rusa. ( EFE )

Ucrania afirmó que atacó este domingo con drones un depósito de petróleo en el sur de Rusia y una estación de bombeo a cientos de kilómetros del frente, y funcionarios rusos confirmaron ataques en esas zonas.

El gobierno ucraniano ha intensificado los ataques contra la infraestructura de Rusia en el quinto año de guerra, alcanzando en las últimas semanas objetivos tan lejanos como algunos situados en la región de los Urales.

Según el ejército ucraniano, los drones impactaron en una "estación de despacho de un importante oleoducto" en la región rusa de Kírov y en un depósito de petróleo en la región de Rostov, cerca de la Ucrania ocupada.

La fuente agregó que el oleoducto transporta petróleo desde Siberia hasta el oeste de Rusia y Bielorrusia.

El gobernador de la región de Kírov, Alexander Sokolov, se limitó a decir que drones ucranianos habían alcanzado una "instalación" y provocado un incendio, asegurando que no hubo víctimas.

En la localidad de Matvéyev-Kurgán, en la región de Rostov, atacada con frecuencia por Ucrania, las autoridades locales decretaron el estado de emergencia debido a un enorme incendio en un depósito de petróleo alcanzado por un dron.

En Ucrania, las autoridades trabajaban para despejar las secuelas de un ataque ruso contra un almacén en Dnipró, perteneciente a la popular empresa postal Nova Poshta.

Empresa de mensajería privada muy utilizada dentro y fuera de Ucrania, Nova Poshta informó que su sucursal de Dnipró fue alcanzada por un dron y que "el edificio se quemó por completo".

"Todos estos ataques deben detenerse", expresó el presidente, Volodimir Zelenski, quien difundió imágenes del incendio.

"Todo lo que se necesita es un apoyo suficiente a nuestra defensa y mantener la presión sobre Rusia", afirmó.